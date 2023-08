Freiberg: Meyer Burger moniert Wettbewerbsverzerrung

Auf rund 13 Millionen Schweizer Franken (etwa 13,6 Millionen Euro) hat die Meyer Burger Technology AG ihre Verluste aus dem Preisverfall für Solarstrommodule im ersten Halbjahr 2023 beziffert. Chinesische Anbieter hätten den europäischen Markt in den ersten sechs Monaten des Jahres mit in Summe 85 Gigawatt an Solarmodulen geflutet, heißt es in...