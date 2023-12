Freiberg: Mineralinos beenden ihr Sammlerjahr

Die jungen Mineralogen der Terra mineralia haben mit ihren schönsten Fundstücken eine Vitrine im Krügerhaus gestaltet.

20 Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern haben am Montagnachmittag an der Veranstaltung zum Jahresabschluss der „Mineralinos“ der Terra mineralia teilgenommen. Die schönsten Fundstücke wie zum Beispiel Achat, Fluorid und Schwerspat, die die jungen Mineralogen auf Exkursionen am Fichtelberg, in Halsbrücke und in Schlottwitz geborgen...