Freiberg: Nach drei Jahren Pause wieder Freizeitmesse 50 plus

Die Veranstaltung ist im November im Tivoli in Freiberg geplant.

Nach dreijähriger Pause gibt es in Freiberg wieder eine Freizeitmesse 50 plus. Die zwölfte Auflage der Messe findet am 8. November von 10 bis 17 Uhr wieder im Konzert- und BallhausTivoli statt Das kündigt Organisatorin Ulrike Jurk an. Der regionale Charakter bleibe erhalten, ebenso der kostenfreie Eintritt für die Messebesucher. „Die...