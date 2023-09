Freiberg: Nach Überfall auf Uhren- und Schmuckgeschäft sitzt Tatverdächtiger noch in U-Haft

Der 19-jährige Tatverdächtige hatte in der vorigen Woche ein Uhren- und Schmuckgeschäft in der Innenstadt von Freiberg überfallen. Doch er hatte nicht mit der Reaktion des Ladeninhabers gerechnet.

Nach dem Überfall auf ein Uhren- und Schmuckgeschäft in der Heubnerstraße in Freiberg am 19. September befindet sich der 19-jährige beschuldigte Heranwachsende in Untersuchungshaft in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen. Das sagte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart am Montag auf Nachfrage von „Freie Presse“.