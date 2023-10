Freiberg: Pedelecfahrer stürzt auf Gehweg

52-Jähriger leicht verletzt. Offenbar war auch Alkohol im Spiel.

Freiberg.

Ein Pedelecfahrer ist bei einem Unfall in Freiberg leicht verletzt wurden. Der 52-Jährige war laut Polizei am Donnerstagvormittag in der Hauptstraße (K 7731) aus Richtung Brand-Erbisdorf in Richtung Freiberg unterwegs. Kurz vor der Straße Am Sportplatz touchierte der Mann mit seinem Pedelec den rechten Bordstein und stürzte auf den angrenzenden Gehweg. Dabei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. Am Pedelec entstand Sachschaden von etwa 200 Euro. Zudem stand der Radler laut Polizei zur Unfallzeit offenbar auch unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Für den 52-Jährigen folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (ug)