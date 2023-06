Freiberg: Pkw prallt gegen Geländer: 66-jähriger Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag in Freiberg ist ein 66-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag informierte, war der Mann gegen 15.25 Uhr mit seinem Pkw Honda auf dem Donatsring unterwegs und war an der Kreuzung zur Bundesstraße 173 nach links in stadtauswärtige Richtung abgebogen. Dabei verlor der 66-Jährige...