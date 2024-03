Freiberg: Polizei zieht betrunkenen Scooter-Fahrer aus dem Verkehr

29-Jähriger war in Schlangenlinien auf seinem Elektroroller unterwegs.

Freiberg.

Ein auf dem Gehweg in Schlangenlinien fahrender E-Scooter (Elektroroller) ist einer Polizeistreife am Platz der Oktoberopfer in der Nacht zum Freitag in Freiberg aufgefallen. Die Beamten hielten den E-Scooter-Fahrer (29) daraufhin an und unterzogen ihn einer sogenannten allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab dann auch laut Polizeiangaben einen Wert von 1,48 Promille. Für den jungen Mann folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zu dieser kam zusätzlich noch eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hinzu, denn der E-Scooter des 29-Jährigen war nicht versichert. (fp)