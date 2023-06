Freiberg: Staatsminister fordert einen Schub für Solarindustrie

Wolfram Günther (Grüne) will den Klima- und Transformationsfonds des Bundes anzapfen. Die Milliardenförderung für den Chiphersteller Intel in Magdeburg lege die Karten neu, so der 49-Jährige.

Sachsens Energie- und Klimaschutzminister Wolfram Günther (Grüne) hat sich dafür ausgesprochen, die Solarindustrie in Mitteldeutschland stärker zu unterstützen. „Was für Intel möglich ist, muss auch für unsere Solarindustrie möglich sein", erklärte der 49-Jährige am Dienstag unter Bezug auf die Entscheidung der Bundesregierung, die...