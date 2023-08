Freiberg: Stadt gedenkt Opfern des Mauerbaus

Die Stadt Freiberg will den Opfern des Mauerbaus und der SED-Diktatur gedenken. Dazu laden Oberbürgermeister Sven Krüger, Schülerinnen und Schüler der Oberschule „Clemens Winkler“ und Mitglieder der Vereinigung der Opfer des Stalinismus, Bezirksgruppe Freiberg, am Sonntag, 13. August, um 10 Uhr auf den Donatsfriedhof ein. In diesem Jahr...