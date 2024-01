Freiberg: Stadtrat verlängert Schonfrist für rund 3300 Garagen

Helmut Schneider freut sich, dass ihm die Stadt seine Garagenfläche am Südkreuz in Freiberg bis Ende 2030 nicht kündigen will. 1981 habe er in dem Komplex an der Karl-Kegel-Straße seinen ersten Wartburg abgestellt: „Seit 1990 findet hier mein mittlerweile 6. Nissan Platz." Insgesamt gibt es hier 626 Unterstände aus DDR-Zeiten. Bild: Eckardt Mildner