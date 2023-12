Freiberg: Stadtrat entscheidet über Zukunft von fast 3300 Garagen

Die CDU-Fraktion hat vorgeschlagen, die Nutzungsverträge für die Unterstände auf städtischem Grund und Boden bis Ende 2030 nicht zu kündigen.

Frank Hegewald will endlich wissen, was mit seiner Garage am Südkreuz in Freiberg wird. Den Unterstand am Platz der Einheit nutzt er seit elf Jahren. Die Ungewissheit plagt auch viele seiner Nachbarn auf dem Areal an der Karl-Kegel-Straße nahe des Kinopolis‘.