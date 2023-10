Freiberg: Steine vom Parkhausdach auf Auto geworfen

Polizei stellt zwei Jugendliche und einen jungen Mann. Gegen das Trio wurden Anzeigen gestellt.

Freiberg.

Zwei Jugendliche (16, 17) sowie ein junger Mann (20) werden verdächtigt, in Freiberg Steine auf ein Auto geworfen zu haben. Laut Polizei war Donnerstagnacht ein Pkw Mercedes auf der Straße Bebelplatz (B 173) unterwegs, als der Fahrer plötzlich mehrere Einschläge auf dem Dach seines Fahrzeugs hörte. Er blieb stehen und schaute nach. Der Mercedes hatte an Motorhaube, Kotflügel und Dach kleine Kratzer (Sachschaden: ca. 1.000 Euro). Passanten wiesen ihn darauf hin, dass Unbekannte Steine vom Dach des angrenzenden Parkhauses geworfen hatten. Die Polizei traf auf dem Dach die drei mutmaßlichen Täter an. Gegen das Trio wurden Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung gestellt. (ug)