Freiberg: Treffen der Amischlitten im Juni in Zug

Das sechste US-Car-Meeting findet vom 2. bis 4. Juni am Volksgut in Zug statt. Das kündigt Marco Ritter an, der das Treffen der hochpolierten Amischlitten gemeinsam mit Thomas Beer organisiert. "Wir erwarten wieder grandiose US-Cars aus allen Baujahren, Benzingespräche unter Gleichgesinnten und natürlich zahlreiche Besucher, die sich blubbernde...