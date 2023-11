Freiberg: Weihnachtsbaum vom Untermarkt löst in Zug Tränen aus

Im Stadtteil Zug hat das Fällen des Nadelbaums Anwohner schockiert. Wie es gelungen ist, die Wogen ein Stück weit zu glätten.

Die gute Nachricht zuerst: Bereits in der kommenden Woche soll im Freiberger Stadtteil Zug eine Rotfichte gepflanzt werden. Das hat Ortsvorsteher Steve Ittershagen am Montag gegenüber „Freie Presse“ bestätigt. Das Gehölz werde eine Höhe von etwa drei Metern haben und von Mitgliedern des Zuger Brauchtumsvereins gesetzt, so der CDU-Politiker...