Freiberg: Wenn die Beleuchtung vom Christbaum nicht funktioniert

Bei defekter Beleuchtung für Weihnachtsbäumen können Händler in der Innenstadt von Freiberg für Abhilfe sorgen.

Der Weihnachtsbaum steht im Wohnzimmer – doch die Lichterkette ist kaputt. Man muss nicht immer gleich eine neue Beleuchtung kaufen. In Fachmärkten, aber auch in der Altstadt von Freiberg sind Glühbirnen für Christbäume und Schwibbögen erhältlich. So im Holzladen in der Korngasse. „Die Kunden sollten die defekten Birnen mitbringen“, so...