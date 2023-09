Freiberg: Wie es mit dem Fischladen in der Kesselgasse weitergeht

Der Inhaber des Fischgeschäfts in der Kesselgasse in Freiberg, Torsten Schaarschmidt, kündigt die Wiedereröffnung für Mittwoch an. Das ist nicht die einzige Neuigkeit.

Nach dreimonatiger Sommerpause wird der Fischladen in der Freiberger Kesselgasse am Mittwoch wieder eröffnen. Das kündigte Inhaber Torsten Schaarschmidt an. Der 52-Jährige aus Halsbrücke fügte hinzu: „Ich freue mich, dass es wieder losgeht, ich habe den Kundenkontakt vermisst." Allerdings könne er das Imbissangebot nicht mehr aufrecht...