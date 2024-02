Stein gegen Scheibe von Grünen-Büro in Freiberg

Ein 15 mal 15 Zentimeter großer Stein ist vermutlich gegen ein Parteibüro an der Kesselgasse in Freiberg geflogen. Die Grünen verurteilen die Attacke.

Mit einem Stein hat ein Unbekannter eine Fensterscheibe an einem Grünen-Parteibüro an der Kesselgasse in Freiberg eingeworfen. Alarmierte Polizisten nahmen die Anzeige wegen Sachbeschädigung auf und stellten einen aufgefundenen 15 Zentimeter mal 15 Zentimeter großen Stein sicher, mit dem vermutlich die Scheibe in der Nacht zum 7. Februar...