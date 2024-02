Angriff auf Abgeordnetenbüro in Mittweida

Das Regionalbüro des Bundestagsabgeordneten Bernhard Herrmann wurde von Jugendlichen angegriffen. Es ist nicht die erste Attacke auf ein Parteibüro der Grünen in Mittelsachsen. Dessen Vorsitzender beklagt auch eine Besorgnis erregende Stimmungslage.

Das Regionalbüro des bündnisgrünen Bundestagsabgeordneten Bernhard Herrmann in Mittweida ist Ziel eines Angriffs geworden. Nach Angaben der Polizei haben unbekannte Jugendliche am Samstagabend gegen die Schaufensterscheibe des Büros an der Rochlitzer Straße getreten und diese an mehreren Stellen beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei...