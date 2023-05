Freiberg: Zwei neue Kitas laden zum Rundgang ein

Zum bundesweiten Tag der Kinderbetreuung am kommenden Montag laden zwei Freiberger Einrichtungen ein, ihre neuen Häuser zu besuchen: die Kita "Pusteblume" in der Berthelsdorfer Straße 8 und "Villa Kunterbunt" in der Lessingstraße 41. Für Nachbarn und Bürger stehen die Türen ab 15 Uhr offen sowie die Erzieherinnen und Erzieher bereit, um...