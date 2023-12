Freiberger Justizgebäude: Licht am Ende des Tunnels auf der Großbaustelle

Die Sanierung des Gebäudekomplexes an der Beethovenstraße dauert länger als geplant. Der Leiter des Polizeirevieres Freiberg nennt jetzt einen Termin für den Einzug.

Bei der Sanierung des Gebäudekomplexes von Amtsgericht und Polizeirevier an der Beethovenstraße in Freiberg deutet sich ein Ende an. Stephan Börner, Leiter im Polizeirevier Freiberg, rechnet mit einem baldigen Rückzug seiner Beamten.