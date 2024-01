Freiberger Oberschule „Clemens Winkler“ öffnet Türen für junge Entdecker

Kinder konnten in die Welt der Großen eintauchen und Unterrichtsfächer erforschen.

Zu einem Schnuppertag hatte die Oberschule „Clemens Winkler“ in Freiberg Viertklässler eingeladen. Schulleiterin Katrin Fleischer begrüßte die kleinen Besucher am Mittwoch. Achtklässler der Oberschule führten die Gäste durch die Schule. Bei den 30-minütigen Touren tauchten die Kinder in verschiedene Unterrichtsfächer ein und nahmen an...