Freiberger Tivoli bietet keinen Mittagstisch mehr an

Wie begründet das Konzert- und Ballhaus in Freiberg seine Entscheidung?

Freiberg. Das Tivoli in Freiberg bietet in seinem Restaurant keinen Mittagstisch mehr an. Darüber informiert ein Aushang des Konzert- und Ballhauses in der Külzstraße. Er hängt genau an jener Stelle, wo einst die wöchentlich wechselnde Speisekarte des Mittagsangebots zu finden war.

Tina Zimmermann ist für Marketing und Kommunikation im Freiberger Tivoli zuständig. Die Mitarbeiterin teilt auf Anfrage von "Freie Presse" mit: "Aufgrund des zunehmend steigenden Kostendruckes im Bereich Personal sowie der gestiegenen Energie- und weiterhin steigenden Warenbezugskosten sind wir im Mittagsgeschäft auf höhere Umsätze angewiesen. Die Gästeresonanz ist hierfür jedoch leider nicht ausreichend." Und Tina Zimmermann fügt hinzu: "Daher haben wir uns dazu entschieden, keinen Mittagstisch mehr anzubieten."

Das Tivoli lege ab sofort sein Hauptaugenmerk "auf unser Kerngeschäft", erläutert Tina Zimmermann. Als Beispiele nennt sie die kulturellen Veranstaltungen, das Ausrichten von Privat- und Firmenevents sowie Caterings. "Wir stehen weiterhin als kompetenter Partner zur Verfügung", betont die Marketingfrau.

Das Restaurant des Konzert- und Ballhauses werde aber wie gewohnt mit einem Abendangebot ab zwei Stunden vor ausgewählten Veranstaltungen geöffnet sein.

So beispielsweise jeweils ab 18 Uhr am 28. September vor dem Konzert von Liedermacher Christof Kluge im Chillout, am 30. September vor den Auftritt des Ex-Puhdys-Gitarristen Dieter "Quaster" Hertrampf & Friends im Saal des Konzert- und Ballhauses und am 6. Oktober vor dem Bruce-Springsteen-Abend mit Thunder Road im Saal.

Laut Tina Zimmerman können zudem sowohl das Restaurant als auch alle anderen Veranstaltungsräume des Konzert- und Ballhauses Tivoli, wie das Loft, das Chillout oder der große Saal für Privat- und Firmenfeiern individuell genutzt werden. Buchungsanfragen nimmt das Tivoli per E-Mail unter info@tivoli-freiberg.de entgegen.

Verschiedene Angebote zum Mittagessen

Spezielle Angebote zum Mittagsessen in Freiberg gibt es beispielsweise in der Rösterei Momo (vor allem Suppen) in der Korngasse, in der "Essbar" in der Burgstraße, im Restaurant "Himmel und Hölle" am Buttermarkt, im Café "SIZ" in der Burgstraße, im Fleischereigeschäft der Agrargenossenschaft Memmendorf, in Bäckerläden und weiteren Lokalen. (hh)