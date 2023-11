Freibergs Händler füllen wieder gut geputzte Kinderstiefel zum Nikolaustag

Nikolaus-Aktion: Am 6. Dezember können sich Freibergs Kinder wieder auf die Suche nach ihren Stiefeln begeben. Die Händler der Stadt nehmen das Schuhwerk ab 23. November entgegen und befüllen es.

Die beliebte Nikolausstiefel-Aktion geht in der Silberstadt Freiberg in ihre mittlerweile sechste Runde. Auch in diesem Jahr werden wieder gut geputzte Schuhe in der Kinderbibliothek angenommen, und zwar ab Donnerstag, 23. November. Rund 30 Händler werden die kleinen Schuhe anschließend mit Süßigkeiten und Überraschungen füllen und dann in...