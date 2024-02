Freibergs Silberstadtkönigin Sophia I.: „Noch gab es keine Heiratsanträge“

In vier Monaten wird eine neue Silberstadtkönigin gekrönt, weshalb Freiberg eine Nachfolgerin für Sophia I. sucht. Die kann allen nur empfehlen, sich zu bewerben.

Monarchen, ganz gleich ob männlich oder weiblich, müssen stets diplomatisch sein und ihre Worte gut abwägen. Was das anbelangt, so ist Silberstadtkönigin Sophia I., welche seit vergangenen Juni in Freiberg „regiert“, geradezu ein Musterbeispiel royaler Zurückhaltung. Was nicht bedeutet, dass sie schweigsam wäre, wenn man mit ihr...