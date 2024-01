Neujahrsempfang in Freiberg: Bürgerpreis, Ansprachen und viel Musik

Die Nikolaikirche bot einmal mehr den festlichen Rahmen für den Neujahrsempfang 2024 der Silberstadt.

Silberstadtkönigin Sophia I. und Oberbürgermeister Sven Krüger empfingen am Freitagabend zahlreiche Gäste zum traditionellen Freiberger Neujahrsempfang in der Nikolaikirche. In seiner Ansprache ging das Stadtoberhaupt weit in die Geschichte zurück und erinnerte an die Gründung des Hospitals St. Johannis vor 800 Jahren. Außerdem ließ er...