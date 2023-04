Freiwillige in Bobritzsch-Hilbersdorf und Freiberg pflanzen Tausende Bäume

Für einen gesunden Wald packten mehr als 100 Engagierte am Wochenende an. Dabei waren alle Altersgruppen vertreten. In Freiberg ist es nicht die letzte Baumpflanzaktion gewesen. Und in Bräunsdorf geht es in der Kapelle vorwärts.

f Viele Engagierte packten am Wochenende in der Natur an. In Bobritzsch-Hilbersdorf war Baumpflanztag. Dabei waren auch Steffi Freund mit Sohn Gustav (3) und Sally Bier mit Tochter Renée (6). Bürgermeister René Straßberger zog anschließend ein positives Fazit: " Viele Hände, schnelles Ende! So wird der Gemeindewald zum Bürgerwald. Ein großes...