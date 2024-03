Fridays For Future: Klimastreik auf Freiberger Obermarkt

„Weg vom Individualverkehr, hin zum ÖPNV“: So lautet einer der Forderungen in Freiberg. Der Obermarkt war Schauplatz für eine der mehr als 100 bundesweiten Demos von Fridays For Future und Verdi.

Rund 50 Demonstrierende haben sich am Freitagnachmittag auf dem Obermarkt in Freiberg versammelt. Sie nahmen an dem Klimastreik der Bewegung Fridays For Future (FFF) und der Gewerkschaft Verdi teil. Jonathan Petzold von FFF eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: „Wir fahren zusammen." Bei dem Treffen ging es um den Ausbau des...