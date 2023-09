Friedrich-August-Schmiede in Großschirma erwartet am Sonntag viele Gäste

Die Schmiede feiert ihr 125-jähriges Bestehen und nimmt zum 10. Mal am Tag des offenen Denkmals teil. Für Medaillenfans gibt es eine Überraschung

Silber- und Messing-Medaillen können am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals in der Friedrich-August-Schmiede in Großschirma auf Wunsch geprägt werden. Das neueste Motiv in der Gaststätten-Reihe ist der Gaumnitzer Gasthof. Erstes Motiv was das Freiberger Tivoli. Die Schmiede feiert am Sonntag zudem 125-jähriges Bestehen. Von 10 bis 16 Uhr...