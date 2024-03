Frühstück unter Tage: Was weiß das Bergarchiv Freiberg dazu?

Im Bergarchiv Freiberg lagern 4500 laufende Meter Schriften, Fotos, Pläne. Was die Kumpel einst in ihren Brotdosen hatten und was an Verwaltungsunterlagen spannend ist, erfahren Gäste am Samstag.

Was hatten die Kumpels unter Tage in ihren Brotbüchsen? Was stand in den Werksküchen auf dem Speiseplan? Und warum lässt Chef-Archivar Dr. Peter Hoheisel lieber die Finger von der Rumfortschen Suppe? Unter dem Motto „Essen und Trinken“ lädt das Bergarchiv Freiberg am Samstag von 10 bis 16 Uhr zu einer Entdeckungstour durch die Welt der... Was hatten die Kumpels unter Tage in ihren Brotbüchsen? Was stand in den Werksküchen auf dem Speiseplan? Und warum lässt Chef-Archivar Dr. Peter Hoheisel lieber die Finger von der Rumfortschen Suppe? Unter dem Motto „Essen und Trinken“ lädt das Bergarchiv Freiberg am Samstag von 10 bis 16 Uhr zu einer Entdeckungstour durch die Welt der...