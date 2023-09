Fünfjähriges Mädchen bei Unfall in Freiberg verletzt

Laut Polizei war das Kind mit dem Fahrrad offenbar bei „Rot“ über die Ampel gefahren und wurde von einem Auto erfasst.

Ein fünfjähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Freiberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind gegen 16.25 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Käthe-Kollwitz-Straße aus Richtung Am Seilerberg unterwegs. An der Fußgängerampel am Südkreuz fuhr es offenbar bei „Rot“ auf die Fahrbahn,...