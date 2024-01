Geigensolo mahnt zum Holocaust-Gedenktag am Samstag in Freiberg

Sieben Schüler des Schollgymnasiums gestalten eine Kranzniederlegung für die Opfer des Nationalsozialismus am Werner-Hofmann-Haus.

Freiberg.

Der Opfer des Nationalsozialismus, der Millionen Menschen, die unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, gequält und ermordet wurden, wird am 27. Januar bundesweit gedacht. In Freiberg wird an diesem Tag 14 Uhr zum Werner-Hofmann-Haus, Frauensteiner Straße 43 (Landratsamt), zum Gedenken eingeladen - gemeinsamen von der Stadt Freiberg und dem Landratsamt Mittelsachsen. Gestalten werden das Gedenken unter anderem sieben Schüler des Schollgymnasiums: Sie haben ein Geigenstück vorbereitet sowie eine Kurzgeschichte und ein Gedicht, teilt die Stadtverwaltung mit. Im Anschluss erfolge die Kranzniederlegung am Landratsamt und am Mahnmal für die Gefallenen der Roten Armee. (bk)