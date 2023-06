Geschäftsführer verlässt Kreiskrankenhaus Freiberg

Der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Freiberg, Stefan Todtwalusch, hat angekündigt, die Gesundheitseinrichtung an der Unterhofstraße in der mittelsächsischen Kreisstadt im dritten Quartel dieses Jahres zu verlassen. Ihn hätten „viele kleine Faktoren“ zu dieser Entscheidung bewegt, schreibt der Manager in einem Infoblatt an die Mitarbeiter....