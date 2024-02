Geschwindigkeitstest in der Altstadt von Freiberg: Wie schnell sind Turbo-Essen und Mittagstisch?

Wer für die Mittagsmahlzeit nur wenig Zeit hat, ist darauf angewiesen, dass er schnell etwas zu futtern bekommt. Das haben „Freie Presse“-Reporter bei Gastronomen rund um den Obermarkt erlebt:

Mittagszeit, der Magen knurrt, doch man hat in der Pause nicht so viel Zeit, um sich ausgiebig beköstigen zu lassen. Viele, die in der Freiberger Altstadt arbeiten, kennen das. Da ist der Gang zum Asia-Imbiss, in den Döner-Laden oder zur Bäckerei oft die einfachste Lösung. Doch bieten rund um den Obermarkt noch weitere Gastronomen schnelles,...