3 min.

Glanzlichter im nächtlichen Schlosshof

Die Freiberger Sommernächte im Hof von Schloss Freudenstein sind zu Ende. Erneut waren sie in weiten Teilen von der Coronakrise bestimmt, und das Wetter spielte nicht immer mit. Nicht alles lief so wie geplant. Eine kurze Bilanz in Zahlen.