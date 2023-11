Gold- oder Silver-Ager war gestern - Aktive Senioren holen sich in Freiberg Tipps im Tivoli

Bei der Messe 50 plus probierten Besucher Angebote auch gleich aus. Ihr Anliegen: Gesund bleiben und aktiv sein.

Gold- oder Silver-Ager war gestern, die Senioren von heute sind offenbar aktiv, aufgeschlossen und trendbewusst: Nach dreijähriger Pause zog Organisatorin Ulrike Jurk eine positive Bilanz der Messe 50 plus im Tivoli Freiberg. „Ich bin überglücklich, dass so viele gekommen sind. Die Messe hat nichts von ihrer Attraktivität verloren “, so...