Graffiti-Negativrekord in Freiberg, aber wenig Nachfrage nach Hilfsfonds: So können Betroffene Geld beantragen

Die Kreisstadt führt die Negativliste bei illegalen Graffiti in Mittelsachsen an. Doch die Nachfrage nach Geld aus dem eigens eingerichteten Hilfsfonds für die Beseitigung von Schmierereien hält sich in Grenzen.

Die Nachfrage nach Geld aus dem eigens eingerichteten Hilfsfonds für die Beseitigung von Schmierereien in Freiberg hält sich noch in Grenzen: „Bislang liegt der Stadt zum Graffiti-Fonds ein Antrag vor und eine telefonische Anfrage", sagte Ordnungsamtsleiterin Jana Lützner. „Freie Presse" fasst Fragen und Antworten zur aktuellen Lage...