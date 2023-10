Graffiti-Schmierereien in Freiberg: Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Ein 16-Jähriger soll schwarze Graffiti gesprüht haben

Freiberg.

Beamte des Polizeireviers Freiberg haben Graffiti-Schmierereien in der Agricolastraße in Freiberg aufklären und einen Tatverdächtigen (16) ermitteln können. Gegen den 16-jährigen deutschen Staatsbürger wird nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Der Jugendliche steht laut Polizei im Verdacht, mit Bekannten in der Nacht zu Samstag in der Agricolastraße unterwegs gewesen zu sein und schwarze Graffiti an eine Bushaltestelle, eine Straßenlaterne sowie die Fassade eines Schulgebäudes und einen Baucontainer gesprüht zu haben. Bei den Schmierereien handele es sich um eine Zahlenkombination sowie um einen fußballbezogenen Schriftzug. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 6700 Euro. (ug)