Große Bergparade zum Bergstadtfest Freiberg: Hunderte Berg- und Hüttenleute ziehen durch die Silberstadt

Eine der größten Bergparaden, die je zu einem Bergstadtfest durch Freiberg gezogen ist, hat am Sonntagvormittag tausende Besucher in die Silberstadt gelockt. „Sie ist eine der größten Paraden im Freistaat in diesem Jahr", sagt Heiko Götze, Vorsitzender der Historischen Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft. „500 Uniformträger und 250...