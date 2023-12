Großschirma: Autofahrerin fährt frontal gegen Werkstatt-Tore

Am Donnerstagabend haben zwei Werkstatt-Tore die Fahrt einer 75-Jährigen abrupt beendet. Was ist in Großschirma passiert?

Zwei Tore haben am Donnerstagabend die Fahrt einer Frau abrupt gestoppt. Die 75-jährige Toyota-Fahrerin war gegen 17.15 Uhr auf der B 101 auf Höhe Großschirma unterwegs Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in zwei Tore einer Autowerkstatt, die neben der Bundesstraße steht. Die Fahrerin erlitt...