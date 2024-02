Großschirma: Bürgermeisterkandidaten stellen sich in Friedrich-August-Schmiede vor

An der Veranstaltung des Heimatvereins Großschirma nahmen rund 120 Gäste teil. UBV-Kandidat André Erler, Einzelkandidat Rolf Weigand (AfD) und CDU-Kandidat Gunther Zschommler standen Rede und Antwort.

