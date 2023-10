Großschirma: Das soll der Batteriespeicher bei Seifersdorf leisten

In der Großschirmaer Stadtratssitzung am Montagabend in Reichenbach gab es eine erste Information über das Projekt an der Straße zwischen Seifersdorf und Langhennersdorf.

Das Unternehmen Kyon Energy Solutions aus München will nahe der Straße zwischen Seifersdorf und Langhennersdorf einen großen Batteriespeicher errichten. Darüber informierte Bauamtsleiter Frank Jänich in der Stadtratssitzung am Montagabend in Reichenbach. Demnach liegt der Stadtverwaltung ein Bauvorantrag vor. Das Unternehmen Kyon Energy Solutions aus München will nahe der Straße zwischen Seifersdorf und Langhennersdorf einen großen Batteriespeicher errichten. Darüber informierte Bauamtsleiter Frank Jänich in der Stadtratssitzung am Montagabend in Reichenbach. Demnach liegt der Stadtverwaltung ein Bauvorantrag vor.