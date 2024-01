Großschirma: Kandidaten für Bürgermeisterwahl stehen fest

Der Gemeindewahlausschuss Großschirma hat am Mittwoch über die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl beraten.

GroßschirmaDie Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 3. März 2024 in Großschirma stehen fest. Der Gemeindewahlausschuss hat am Mittwochnachmittag in einer öffentlichen Sitzung im Rathaus über die Bewerber beraten. Das Ergebnis: Von vier Anwärtern fiel einer durch. Denn er erfüllte nicht die Kriterien für eine Zulassung.