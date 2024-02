Großschirma: Sportlerheim Siebenlehn, Windräder, Wärmeplan – was sagen die Bürgermeister-Kandidaten dazu?

Nach dem Forum der „Freien Presse“ in Siebenlehn vor der Bürgermeisterwahl am Sonntag stellten Leser weitere Fragen. Darauf haben die drei Anwärter auf den Posten des Großschirmaer Rathauschefs geantwortet.

Großes Interesse: Nach dem Forum der „Freien Presse“ in Siebenlehn in Vorbereitung der Bürgermeisterwahl am Sonntag stellten Leser weitere Fragen. Darauf haben die drei Bewerber, UBV-Kandidat André Erler, Einzelkandidat Rolf Weigand (AfD) und CDU-Kandidat Gunther Zschommler, geantwortet.