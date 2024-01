Großschirma: Wie das Geschenke-Regal ankommt

Seit August 2023 gibt es in Großschirma ein sogenanntes Verschenke-Regal. Wie wird es genutzt?

Einst befand sich in Großschirma in der Hauptstraße 123 der Krämerladen Richard Hänig, heute ist dort ein Verschenke-Regal zu finden. Vier Familien haben diese originelle Idee umgesetzt. Seit August 2023 besteht die Geschenke-Station. „Es kann alles gebracht werden, was intakt und sauber ist. Genauso kann wiederum alles mitgenommen werden,...