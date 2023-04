Grundschule Oberschöna soll Anbau auf Säulen erhalten

Die Kinderzahl in der Gemeinde sorgt dafür, dass an der Grundschule Oberschöna in den nächsten Jahren weiter zwei erste Klassen gebildet werden können. Statt der interimsweise aus Platzgründen genutzten Container muss jetzt eine dauerhafte Lösung her.

Der Gemeinderat von Oberschöna forciert den Anbau an die Grundschule in Oberschöna. Er hat Bürgermeister Rico Gerhardt ermächtigt, die EBB Ingenieurgesellschaft mbH aus Chemnitz mit den weiteren Planungen zu beauftragen. Wie der Rathauschef auf Anfrage von "Freie Presse" erklärte, ist der Auftrag inzwischen erteilt.