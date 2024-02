Gute Nachricht bei Bürgersprechstunde in Mulda: Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf bekommt 2025 Klimaanlage

Seit Jahren soll das Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf eine Klimaanlage erhalten. Eine Mutter fragte bei der Bürgersprechstunde in Mulda danach. Und Landrat Dirk Neubauer gab eine konkrete Antwort.

Damit hatte wohl kaum einer der rund 50 Gäste gerechnet: Bei der Bürgersprechstunde in der Muldentalhalle in Mulda am Mittwochabend verkündete Landrat Dirk Neubauer, dass das Cottagymnasium in Brand-Erbisdorf mit einer Klimaanlage ausgestattet werde. Vorausgegangen war eine Anfrage von Nicole Schaarschmidt, deren Tochter das Gymnasium besucht:...