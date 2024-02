Kommunalkonferenz in Mittelsachsen: Vier Kommunen sind dabei

Landrat Dirk Neubauer trifft sich am Mittwoch mit den Bürgermeistern von Lichtenberg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Mulda und Weißenborn.

Landrat Dirk Neubauer trifft sich am Mittwoch mit den Bürgermeistern von Lichtenberg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Mulda und Weißenborn zur ersten Kommunalkonferenz. Avisiert sind Ortstermine 13.25 Uhr am geplanten Rad-/Wanderweg entlang der Müdisdorfer Straße vom Erzengler bis zur Berthelsdorfer Straße und 14.15 Uhr am einstigen Bahnhofsplatz...