Landrat Dirk Neubauer steht in Dörfern Rede und Antwort

Eine Bürgersprechstunde ist Teil der Kommunalkonferenz, die Mittelsachsens Landrat am 7. Februar nach Lichtenberg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Mulda und Weißenborn führt.

Mittelsachsen.

Mittelsachsens Landrat Dirk Neubauer trifft sich am 7. Februar mit den Bürgermeistern von Lichtenberg, Bobritzsch-Hilbersdorf, Mulda und Weißenborn zur ersten Kommunalkonferenz. Diese besteht aus drei Teilen: einer gemeinsamen Fahrt zu Stationen in den vier Kommunen, einem internen Polittalk mit Gemeindevertretern sowie einer öffentlichen Bürgersprechstunde, teilt die Pressestelle des Landratsamtes mit. So soll unter anderem der geplante Rad-/Wanderweg entlang der Müdisdorfer Straße vom Erzengler bis zur Berthelsdorfer-/Hauptstraße besichtigt werden. Zur Bürgersprechstunde können sich alle Interessierten einfinden. Sie beginnt 18 Uhr im Haus des Gastes in Mulda. Um Anmeldung wird gebeten: www.landkreis-mittelsachsen.de. (bk)