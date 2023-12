Härtefallkommission holt jungen Iraker zurück nach Freiberg

Der 18-jährige Mazyar war am 27. November von seiner Familie getrennt und in Abschiebehaft genommen worden. Jetzt soll sein Asylantrag erneut geprüft werden. In seine Freude mischt sich auch Bangen.

Dem neunjährigen Mohammed ist die Freude deutlich anzusehen. „Mein Bruder ist wieder da“, jubelt der kleine Junge auf Kurdisch und lässt sich von dem 18-Jährigen hochnehmen. Fast zehn Tage lang waren beide getrennt gewesen: In der Nacht zum Donnerstag erst konnte Mazyar zu seiner Familie in Freiberg zurückkehren. Am 27. November war er... Dem neunjährigen Mohammed ist die Freude deutlich anzusehen. „Mein Bruder ist wieder da“, jubelt der kleine Junge auf Kurdisch und lässt sich von dem 18-Jährigen hochnehmen. Fast zehn Tage lang waren beide getrennt gewesen: In der Nacht zum Donnerstag erst konnte Mazyar zu seiner Familie in Freiberg zurückkehren. Am 27. November war er...