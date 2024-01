Hakenkreuz im Klassenzimmer: Wie Eltern darauf reagieren

Nach dem jüngsten Hakenkreuz-Vorfall am Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf ist der Schmierfink noch nicht gefunden.

Wer das Hakenkreuz in einem Klassenzimmer am Bernhard-von-Cotta-Gymnasium in Brand-Erbisdorf an die Wand gezeichnet hat, ist noch nicht geklärt. Schulleiter Dirk Barthel vermutet jemanden aus den jüngeren Klassen dahinter. Die Raumbelegung deutet darauf hin. „Ich habe mit den Klassen gesprochen, auch meine Vermutung geäußert und angeboten,...